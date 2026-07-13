Informations pratiques

Ourches-sur-Meuse

Séjour Canoé Nature

Ourches-sur-Meuse Meuse

Tarif : – – EUR

130

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-07-13 09:00:00

fin : 2026-07-13 21:00:00

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-14 2026-08-22 2026-08-23 2026-09-19 2026-09-20

Tout public

130 .

Ourches-sur-Meuse 55190 Meuse Grand Est +33 6 45 33 16 56 asio.meuse@gmail.com

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English :

L’événement Séjour Canoé Nature Ourches-sur-Meuse a été mis à jour le 2026-07-08 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS