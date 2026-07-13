AGENDA · Ourches-sur-Meuse
Séjour Canoé Nature Ourches-sur-Meuse
lundi 13 juillet 2026 · Ourches-sur-Meuse
Informations pratiques
Ourches-sur-Meuse
Séjour Canoé Nature
Ourches-sur-Meuse Meuse
Tarif : – – EUR
130
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-07-13 09:00:00
fin : 2026-07-13 21:00:00
Date(s) :
2026-07-13 2026-07-14 2026-08-22 2026-08-23 2026-09-19 2026-09-20
Tout public
130 .
Ourches-sur-Meuse 55190 Meuse Grand Est +33 6 45 33 16 56 asio.meuse@gmail.com
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English :
L’événement Séjour Canoé Nature Ourches-sur-Meuse a été mis à jour le 2026-07-08 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS