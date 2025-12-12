Séjour Changez d’Air 2026 Centre socioculturel Les Longs Prés Rennes Mardi 6 janvier 2026, 14h00 Ille-et-Vilaine

Sur inscription

Cette saison, le séjour se déroulera en Touraine du 5 au 9 juillet 2026. Vous souhaitez plus d’informations d’ici la prochaine réunion, contacter Gwendoline au 07.67.20.54.77

Cette saison pour le séjour « Changez d’air », nous irons direction la Touraine du 5 au 9 juillet 2026 (séjour avec ANCV senior vacances).

**Nous construisons ensemble le séjour, rendez-vous le mardi 6 janvier à 14h aux Longs Prés.**

Si vous souhaitez plus d’informations d’ici la réunion contacter Gwendoline 07.67.20.54.77

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-06T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-06T16:00:00.000+01:00

accueil@leslongspres.fr 02.99.38.43.86

Centre socioculturel Les Longs Prés 1 rue des Longs Prés Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine