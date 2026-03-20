Séjour dans le Jura Castelnau-Magnoac
Séjour dans le Jura Castelnau-Magnoac dimanche 7 juin 2026.
Séjour dans le Jura
CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-07
.
CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac 65230 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 98 29 10 transportsdossat65@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Séjour dans le Jura Castelnau-Magnoac a été mis à jour le 2026-03-17 par HPTE|CDT65