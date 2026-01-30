Séjour découverte et cuisine des plantes sauvages

Domaine les Hauts de Riquets Baleyssagues Lot-et-Garonne

Tarif : 48 – 48 – 139 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-18

Week-end autour de la balade, saveurs, vins naturels et cocktails nature. Atelier cueillette, cuisine et dégustation autour des plantes comestibles. Un apéritif créatif préparé ensemble à partir de la récolte. Des accords mets, vins et boissons naturels pour sublimer les saveurs.

Domaine les Hauts de Riquets Baleyssagues 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 28 54 37 marie-jose.bireaud@wanadoo.fr

English : Séjour découverte et cuisine des plantes sauvages

Weekend of walks, flavors, natural wines and natural cocktails. Picking, cooking and tasting workshop on edible plants. A creative aperitif prepared together from the harvest. Natural food, wine and beverage pairings to sublimate flavors.

L’événement Séjour découverte et cuisine des plantes sauvages Baleyssagues a été mis à jour le 2026-02-02 par OT du Pays de Duras CDT47