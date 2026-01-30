Séjour découverte et cuisine des plantes sauvages Baleyssagues
Séjour découverte et cuisine des plantes sauvages Baleyssagues samedi 18 avril 2026.
Séjour découverte et cuisine des plantes sauvages
Domaine les Hauts de Riquets Baleyssagues Lot-et-Garonne
Tarif : 48 – 48 – 139 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-18
Week-end autour de la balade, saveurs, vins naturels et cocktails nature. Atelier cueillette, cuisine et dégustation autour des plantes comestibles. Un apéritif créatif préparé ensemble à partir de la récolte. Des accords mets, vins et boissons naturels pour sublimer les saveurs.
Domaine les Hauts de Riquets Baleyssagues 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 28 54 37 marie-jose.bireaud@wanadoo.fr
English : Séjour découverte et cuisine des plantes sauvages
Weekend of walks, flavors, natural wines and natural cocktails. Picking, cooking and tasting workshop on edible plants. A creative aperitif prepared together from the harvest. Natural food, wine and beverage pairings to sublimate flavors.
