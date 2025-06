Séjour écocitoyen Nettoyage du Célé en canoë Espace Jeunes Intercommunal Figeac 1 juillet 2025 07:00

Lot

Espace Jeunes Intercommunal
1 ter, avenue Delprat
Figeac
Lot

Tarif : 60 EUR

60

Tarif de base plein tarif

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-01

Fin : 2025-07-05

Date(s) :

2025-07-01

Destiné aux jeunes de 14 à 18 ans, ce séjour écocitoyen mêle aventure, sport et engagement environnemental. En canoë, les participants descendent le Célé tout en collectant les déchets présents sur la rivière. Le programme inclut vie de groupe, camping, animations sportives et sensibilisation aux milieux aquatiques.Sessions de Jam de 20h à 1h30.

– Descente itinérante entre Brengues et Orniac

– Nettoyage de la rivière en canoë (étapes de 4 à 8 km/jour)

– Bivouacs et vie collective en camping

– Activités sportives, baignades, jeux et détente

Départ Espace Jeunes Intercommunal, 1 avenue Delprat, 46100 Figeac itinérant entre Brengues et Orniac 60 .

Espace Jeunes Intercommunal 1 ter, avenue Delprat

Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 11 09 43

Aimed at young people aged 14 to 18, this eco-citizen holiday combines adventure, sport and environmental commitment. Participants canoe down the Célé while collecting waste from the river. The program includes group life, camping, sports activities and awareness-raising about aquatic environments. 8pm to 1h30 Jam sessions.

Dieser Öko-Bürger-Aufenthalt ist für Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren gedacht und verbindet Abenteuer, Sport und Umweltengagement. Mit dem Kanu fahren die Teilnehmer den Fluss Célé hinunter und sammeln dabei den Müll, der sich auf dem Fluss befindet. Das Programm umfasst Gruppenleben, Camping, sportliche Animationen und Sensibilisierung für die Gewässer.

Rivolta ai giovani dai 14 ai 18 anni, questa vacanza eco-cittadina combina avventura, sport e impegno ambientale. I partecipanti scendono in canoa lungo il Célé e raccolgono i rifiuti dal fiume. Il programma prevede vita di gruppo, campeggio, attività sportive e sensibilizzazione sugli ambienti acquatici. Dalle 20.00 all’1.30 Sessioni di marmellata.

Dirigidas a jóvenes de 14 a 18 años, estas vacaciones eco-ciudadanas combinan aventura, deporte y compromiso medioambiental. Los participantes descienden el Célé en canoa mientras recogen la basura del río. El programa incluye vida en grupo, acampada, actividades deportivas y sensibilización sobre los medios acuáticos. De 20.00 a 1.30 h. Jam sessions.

