Séjour en famille dans le Morvan rando et astro dans la Réserve Internationale de Ciel Étoilé Glux-en-Glenne Buxy

Séjour en famille dans le Morvan rando et astro dans la Réserve Internationale de Ciel Étoilé

Glux-en-Glenne Gîte du Mont Beuvray Buxy Saône-et-Loire

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-26

2026-04-19

Séjour en famille randonnée et astronomie dans la Réserve Internationale de Ciel Étoilée du Morvan.

En mai 2025, le Morvan officialise la création de la 7e Réserve Internationale de Ciel Étoilé (RICE) en France. Un label décerné par l’association Dark-Sky International. Cette réserve, au cœur du Parc Naturel Régional du Morvan, promet ainsi une qualité de ciel nocturne exceptionnelle, sans pollution lumineuse.

C’est sur ce territoire qu’Élise, animatrice astronomie et guide de randonnée, et Julien, animateur astronomie et nature, ont choisi d’encadrer un séjour de balades, de découvertes, de jeux, et d’observation du ciel. L’astronomie est une activité de découverte ludique pour les enfants et intéressante pour les adultes. D’autres activités seront proposées comme la randonnée ou l’observation de la nature.

Un temps pour se retrouver en famille fera également partie du programme. Les parents, grands-parents, tantes, oncles… pourront passer du temps avec les enfants, sans penser à la préparation des repas, aux changements de programme, à l’adaptation selon la météo. Toute l’organisation est prise en charge par vos guides.

Vous serez hébergé dans la RICE pour une qualité de ciel optimal, en gîte de groupe. Le séjour se fera dans une atmosphère chaleureuse et conviviale où chacun peut se sentir libre de partager, de découvrir et de profiter pleinement. L’esprit du lieu repose sur la simplicité, la participation et le plaisir d’être ensemble les repas collectifs deviennent des moments d’échange et les activités encadrées favorisent la cohésion.

Les plus du séjour

Des activités variées, généralement en lien avec l’astronomie.

Un groupe de 16 personnes maximum.

Un séjour comprenant l’organisation des repas, des activités.

Deux guides passionnés par la nature et le ciel étoilé. .

Glux-en-Glenne Gîte du Mont Beuvray Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

