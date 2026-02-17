Séjour invitation au tricot Les Gîtes du Moulin de Poil Poil

Séjour invitation au tricot

Au Bombyx Laineux

des séjours créatifs et bien-être au coeur du Morvan

Morvan, avril 2026 Au Bombyx Laineux lance ses séjours créatifs et

ressourçants au coeur du Morvan, une expérience unique pour tous

les passionnés de tricot, et autres arts du fil.

Ces retraites s’adressent à

toute personne souhaitant ralentir, créer de ses mains et se

reconnecter à soi dans un cadre naturel et apaisant.

Pendant quelques jours ou un weekend, les participants

découvriront

• un accompagnement de tricot tous niveaux, en collectif ;

• des techniques diverses, en tricot et du filage au tissage, selon

les séjours et les besoins ;

• la filière laine française, avec visite d’une ferme lainière ;

• des temps de détente avec yoga débutant, promenades en

forêt et moments de repos ;

• des repas conviviaux et faits maison, pour nourrir le corps et

l’esprit.

Les séjours se déroulent en petits groupes, à Poil (58), dans une

ambiance chaleureuse, bienveillante et sans esprit de performance.

Chaque participant repart avec de nouvelles compétences, des

créations personnelles et une sensation de bien-être et d’apaisement

durable.

Dates des prochains séjours

• 10–12 avril 2026 Invitation au tricot (se reposer et tricoter

ensemble pendant un weekend)

• 23–25 octobre 2026 Invitation au tricot

Au Bombyx Laineux propose ainsi une expérience unique dans le

Morvan, combinant créativité, nature et bien-être, idéale pour les

visiteurs recherchant un séjour authentique et ressourçant. .

