Séjour invitation au tricot Les Gîtes du Moulin de Poil Poil
Séjour invitation au tricot Les Gîtes du Moulin de Poil Poil vendredi 10 avril 2026.
Séjour invitation au tricot
Les Gîtes du Moulin de Poil 48 Route du Moulin Poil Nièvre
Tarif : 350 – 350 – 390 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 17:00:00
fin : 2026-10-25 14:00:00
Date(s) :
2026-04-10 2026-10-23
Au Bombyx Laineux
des séjours créatifs et bien-être au coeur du Morvan
Morvan, avril 2026 Au Bombyx Laineux lance ses séjours créatifs et
ressourçants au coeur du Morvan, une expérience unique pour tous
les passionnés de tricot, et autres arts du fil.
Ces retraites s’adressent à
toute personne souhaitant ralentir, créer de ses mains et se
reconnecter à soi dans un cadre naturel et apaisant.
Pendant quelques jours ou un weekend, les participants
découvriront
• un accompagnement de tricot tous niveaux, en collectif ;
• des techniques diverses, en tricot et du filage au tissage, selon
les séjours et les besoins ;
• la filière laine française, avec visite d’une ferme lainière ;
• des temps de détente avec yoga débutant, promenades en
forêt et moments de repos ;
• des repas conviviaux et faits maison, pour nourrir le corps et
l’esprit.
Les séjours se déroulent en petits groupes, à Poil (58), dans une
ambiance chaleureuse, bienveillante et sans esprit de performance.
Chaque participant repart avec de nouvelles compétences, des
créations personnelles et une sensation de bien-être et d’apaisement
durable.
Dates des prochains séjours
• 10–12 avril 2026 Invitation au tricot (se reposer et tricoter
ensemble pendant un weekend)
• 23–25 octobre 2026 Invitation au tricot
Au Bombyx Laineux propose ainsi une expérience unique dans le
Morvan, combinant créativité, nature et bien-être, idéale pour les
visiteurs recherchant un séjour authentique et ressourçant. .
Les Gîtes du Moulin de Poil 48 Route du Moulin Poil 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 17 61 74 28 contact@bombyx-laineux.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Séjour invitation au tricot Poil a été mis à jour le 2026-02-17 par OT Rives du Morvan