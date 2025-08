Séjour itinérant sur le GR 3 “Source et gorges de la Loire” Beauzac

Séjour itinérant sur le GR 3 “Source et gorges de la Loire” Beauzac mardi 14 octobre 2025.

Séjour itinérant sur le GR 3 “Source et gorges de la Loire”

Territoire Gorges de la Loire Beauzac Haute-Loire

Tarif : 195 – 195 – 195 EUR

Ce tarif comprend

– l’hébergement

– la taxe de séjour

– la 1/2 pension (petit-déjeuner, dîner)

– le pique-nique du jour 2 et du jour 3

– les animations Spa Ozen, la visite du château de Rochebaron, le spectacle de rapaces, la visite du château d’Aurec.



Ce tarif ne comprend pas

– le retour en train (5€)

– l’assurance annulation (11€)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-10-14

fin : 2025-10-16

Date(s) :

2025-10-14

Inscrivez-vous et tentez l’aventure de parcourir 3 jours sur le mythique GR 3 Source & Gorges de la Loire ! Accompagné par le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre (43).

.

Territoire Gorges de la Loire Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44

English :

Sign up for a 3-day adventure on the legendary GR 3 « Source & Gorges de la Loire »! Accompanied by the Comité Départemental de la Randonnée Pédestre (43).

German :

Melden Sie sich an und wagen Sie das Abenteuer, drei Tage lang auf dem legendären GR 3 « Source & Gorges de la Loire » zu wandern! Begleitet vom Comité Départemental de la Randonnée Pédestre (43).

Italiano :

Iscrivetevi e provate l’avventura di camminare per 3 giorni sul leggendario GR 3 « Source & Gorges de la Loire »! Accompagnati dal Comité Départemental de la Randonnée Pédestre (43).

Espanol :

¡Inscríbase y pruebe la aventura de caminar durante 3 días por el legendario GR 3 « Source & Gorges de la Loire »! Acompañado por el Comité Départemental de la Randonnée Pédestre (43).

L’événement Séjour itinérant sur le GR 3 “Source et gorges de la Loire” Beauzac a été mis à jour le 2025-07-30 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron