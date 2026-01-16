Séjour je prends le temps

Maison de Courcelles Saint-Loup-sur-Aujon Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-15

Tout public

Des enfants de 4 à 14 ans, d’horizons différents circuleront librement dans la maison dont les différents espaces sont animés en permanence. Du cirque, du bricolage, des jeux, des cabanes dans le bois, de la musique, de la cuisine, il y en a pour tous les goûts! Et quand les enfants ont des projets, les anims les accompagnent: une sortie en vélo, du camping, préparer le gouter pour la colo, créer un spectacle, organiser un concours de grimaces, tout est possible! Et ici, tout est une activité, même les repas, la vaisselle, la douche, les couchers, bref c’est les vacances!

Les colos auront lieu du 15 au 21 février, du 22 au 28 février et l’accueil de loisirs du 23 au 27 février

Sur inscription .

Maison de Courcelles Saint-Loup-sur-Aujon 52210 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 84 41 61 colo@maisondecourcelles.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Séjour je prends le temps Saint-Loup-sur-Aujon a été mis à jour le 2026-01-14 par Antenne du Pays de Langres