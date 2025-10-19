Séjour ludique d’Archijeux Crest
Séjour ludique d’Archijeux Crest dimanche 19 octobre 2025.
Séjour ludique d’Archijeux
Parc du Boscquet Crest Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-19 17:00:00
fin : 2025-10-24 14:00:00
Date(s) :
2025-10-19
Le départ en colo est imminent, vive les vacances ludiques !
.
Parc du Boscquet Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 84 65 09 association@archijeux.org
English :
Camp departure is imminent long live the fun vacations!
German :
Die Abreise ins Ferienlager steht bevor, es lebe der spielerische Urlaub!
Italiano :
Tra poco si parte per i campi estivi, quindi viva le vacanze divertenti!
Espanol :
Pronto nos iremos a los campamentos de verano, así que ¡vivan las vacaciones divertidas!
L’événement Séjour ludique d’Archijeux Crest a été mis à jour le 2025-08-30 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme