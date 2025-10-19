Séjour ludique d’Archijeux Crest

Séjour ludique d’Archijeux Crest dimanche 19 octobre 2025.

Séjour ludique d’Archijeux

Parc du Boscquet Crest Drôme

Début : 2025-10-19 17:00:00

fin : 2025-10-24 14:00:00

2025-10-19

Le départ en colo est imminent, vive les vacances ludiques !

Parc du Boscquet Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 84 65 09 association@archijeux.org

English :

Camp departure is imminent long live the fun vacations!

German :

Die Abreise ins Ferienlager steht bevor, es lebe der spielerische Urlaub!

Italiano :

Tra poco si parte per i campi estivi, quindi viva le vacanze divertenti!

Espanol :

Pronto nos iremos a los campamentos de verano, así que ¡vivan las vacaciones divertidas!

L’événement Séjour ludique d’Archijeux Crest a été mis à jour le 2025-08-30 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme