Séjour Mobylette et Gastronomie Uzerche

Séjour Mobylette et Gastronomie
70 Route de Limoges Uzerche Corrèze
La Corrèze en mobylette organise son 1er road trip avec le Vallon d’Estivaux.
Une formule tout compris, pour découvrir la Corrèze, à 20km/h , au guidon d’une mobylette vintage de façon insolite et gourmande.
Départ samedi en début d’après-midi, balade avec tracé GPS, dégustations et rencontres avec des producteurs sur le trajet, arrivée fin d’après-midi au Vallon d’Estivaux, installation et repas convivial. Hébergement en tente glamping, avec un vrai lit.
Dimanche matin, petit-déjeuner et balade retour sur Uzerche par un autre tracé. Arrivée en fin de matinée.
Places limitées. .
70 Route de Limoges Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 50 21 85 contact@correze-mobylette.com
