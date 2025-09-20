Séjour Mobylette et Gastronomie Uzerche

70 Route de Limoges Uzerche Corrèze

Tarif : 199 – 199 – EUR

La Corrèze en mobylette organise son 1er road trip avec le Vallon d’Estivaux.

Une formule tout compris, pour découvrir la Corrèze, à 20km/h , au guidon d’une mobylette vintage de façon insolite et gourmande.

Départ samedi en début d’après-midi, balade avec tracé GPS, dégustations et rencontres avec des producteurs sur le trajet, arrivée fin d’après-midi au Vallon d’Estivaux, installation et repas convivial. Hébergement en tente glamping, avec un vrai lit.

Dimanche matin, petit-déjeuner et balade retour sur Uzerche par un autre tracé. Arrivée en fin de matinée.

Places limitées. .

70 Route de Limoges Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 50 21 85 contact@correze-mobylette.com

