Séjour murder party Hameau des 40 Arpents Saint-Loup-Géanges

Saint-Loup-Géanges

Séjour murder party

Hameau des 40 Arpents Chemin des Gouttières Saint-Loup-Géanges Saône-et-Loire

Tarif : 235 – 235 – EUR

Tarif Groupe

Tarif groupe (par personne)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 11:00:00

fin : 2026-10-25 11:00:00

Date(s) :

2026-10-24

Les 24 et 25 octobre, franchissez les portes d’un lieu hors du temps et laissez-vous entraîner dans une intrigue aussi élégante que mystérieuse…

Le temps d’un séjour immersif, devenez les invités d’une réception exceptionnelle au cœur du Hameau où chaque regard dissimule un secret et où un drame inattendu viendra bouleverser la soirée.

Entre alliances discrètes, révélations troublantes et indices soigneusement disséminés, il vous faudra faire preuve de finesse et d’observation pour découvrir la vérité. .

Hameau des 40 Arpents Chemin des Gouttières Saint-Loup-Géanges 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 11 73 54 contact@domainedemaizieres.fr

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English : Séjour murder party

L’événement Séjour murder party Saint-Loup-Géanges a été mis à jour le 2026-05-22 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)