SEJOUR PATRIMOINE GÎTES DE LA MANUFACTURE LUNOT Aubusson jeudi 18 septembre 2025.

GÎTES DE LA MANUFACTURE LUNOT 30 Rue Jean Jaurès Aubusson Creuse

Début : 2025-09-18

fin : 2025-09-21

2025-09-18

-Pour les nuits des 18,19 et 20 sept 25 (plus, c’est possible !)

-Accueil en chambre individuelle avec petits déjeuners offerts (à partir de 8h) ainsi que le dîner du 18/09

-Arrivée jeudi 18/09 à la manufacture LUNOT 18h, prises des chambres, 19h, visite privée de la Manufacture et 20h, dîner partagé (soupe de légumes, pain, fromages, fruits et yaourts du marché)

-Vendredi 19/09, après le petit déjeuner offert

SUGGESTIONS Incontournable marché de Felletin repas à Felletin* Domaine de Banizette l’après midi

-Samedi 20/09, après le petit déjeuner offert

SUGGESTIONS Manufacture Braquenié à Aubusson repas à Aubusson ou à St Amand* Visite de la Ville Ses musées, ses expositions

-Dimanche 21/09, après le petit déjeuner offert

SUGGESTIONS Château de Villemonteix Repas* à Busseau sur Creuse avec vue sur le viaduc avant de rentrer chez vous .

GÎTES DE LA MANUFACTURE LUNOT 30 Rue Jean Jaurès Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 13 31 69 contact@lunot-asso.fr

