Séjour Ressourcement Qigong et Médecine Chinoise, Bien être et Connaissance de soi , Abbaye de Valsaintes. Abbaye de Valsaintes, Lieu dit Boulinette Simiane-la-Rotonde

Séjour Ressourcement Qigong et Médecine Chinoise, Bien être et Connaissance de soi , Abbaye de Valsaintes.

Abbaye de Valsaintes, Lieu dit Boulinette Abbaye de Valsaintes Simiane-la-Rotonde Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 400 – 400 – EUR

+ frais d’hébergement-restauration à l’abbaye de Valsaintes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-22 09:00:00

fin : 2026-06-26 17:00:00

Date(s) :

2026-06-22

Ce séjour en résidentiel vous propose un espace de découverte et de pratiques axé sur la médecine chinoise et le Qigong. Ce sera un temps de retour à soi et de profonde régénération de votre vitalité.

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Abbaye de Valsaintes, Lieu dit Boulinette Abbaye de Valsaintes Simiane-la-Rotonde 04150 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 35 27 40 02 presence@espaceinterieur.fr

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English :

This residential stay offers you an opportunity to discover and practice Chinese medicine and Qigong. It’s a time to return to yourself and deeply regenerate your vitality.

L’événement Séjour Ressourcement Qigong et Médecine Chinoise, Bien être et Connaissance de soi , Abbaye de Valsaintes. Simiane-la-Rotonde a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme Intercommunal Haute Provence Pays de Banon