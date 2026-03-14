Séjour Ressourcement R’éveil à soi Gîte de Lavalette Lapte

Séjour Ressourcement R’éveil à soi

Gîte de Lavalette 2109 route de St Jeures Lapte Haute-Loire

Tarif : 300 – 300 – 300 EUR

Tarif tout compris, hébergement en chambre partagée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-28

Offre-toi quelques jours pour ralentir, respirer et revenir à toi. Un temps hors du quotidien pour te déposer, te ressourcer et te laisser accompagner avec douceur. Sur réservation, places limitées.

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Gîte de Lavalette 2109 route de St Jeures Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 87 59 65 62 gitedelavalette@gmail.com

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English :

Give yourself a few days to slow down, breathe and come back to yourself. A time away from the daily grind to relax, recharge your batteries and let yourself be gently guided. Reservations required, places limited.

L’événement Séjour Ressourcement R’éveil à soi Lapte a été mis à jour le 2026-03-11 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire