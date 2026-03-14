Séjour Ressourcement R’éveil à soi Gîte de Lavalette Lapte
Séjour Ressourcement R’éveil à soi Gîte de Lavalette Lapte samedi 28 mars 2026.
Séjour Ressourcement R’éveil à soi
Gîte de Lavalette 2109 route de St Jeures Lapte Haute-Loire
Tarif : 300 – 300 – 300 EUR
Tarif tout compris, hébergement en chambre partagée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-28
Offre-toi quelques jours pour ralentir, respirer et revenir à toi. Un temps hors du quotidien pour te déposer, te ressourcer et te laisser accompagner avec douceur. Sur réservation, places limitées.
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Gîte de Lavalette 2109 route de St Jeures Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 87 59 65 62 gitedelavalette@gmail.com
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English :
Give yourself a few days to slow down, breathe and come back to yourself. A time away from the daily grind to relax, recharge your batteries and let yourself be gently guided. Reservations required, places limited.
L’événement Séjour Ressourcement R’éveil à soi Lapte a été mis à jour le 2026-03-11 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire