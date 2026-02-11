Séjour Saint-Valentin | Chartreuse du Bignac Chartreuse du Bignac Saint-Nexans

Séjour Saint-Valentin | Chartreuse du Bignac

Afin de vous permettre de célébrer la Saint-Valentin chez nous, nous vous proposons le menu spécial de la Saint-Valentin le dimanche 15 février, pour le déjeuner et pour le dîner, avec la possibilité de poursuivre la nuit dans notre hôtel.

SÉJOUR DE LA SAINT-VALENTIN

Du dimanche 15 au lundi 16 février 2026

Ce forfait pour deux personnes comprend

• La nuitée en chambre ou en suite

• Une attention à votre arrivée en chambre

• Le menu de la Saint-Valentin en 5 services

• Le petit déjeuner gourmand

À partir de 419 € pour 2 personnes .

Chartreuse du Bignac 1883 Route du Bignac Saint-Nexans 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 12 80

