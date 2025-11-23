SÉJOUR SKI VALLORCINE Local du ski Club Villefort
SÉJOUR SKI VALLORCINE Local du ski Club Villefort samedi 21 février 2026.
SÉJOUR SKI VALLORCINE
Local du ski Club (sous la salle des fêtes) Villefort Lozère
Tarif : 525 – 525 – 720 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-21
Le Ski Club des Monts Cévenols vous accueille organise un séjour ski à Vallorcine-Mont-Blanc
Séjour réservé aux licenciés du club
Semaine en pension complète avec forfait et cours de ski
Accompagnateur obligatoire pour les enfants
Toutes les infos ici https://skiclubdesmontscevenols.clubffs.fr/page/detail/9327
Local du ski Club (sous la salle des fêtes) Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 6 82 99 02 03 skiclubvillefort@gmail.com
English :
The Ski Club des Monts Cévenols organizes a ski holiday in Vallorcine-Mont-Blanc
Reserved for club members
Full-board week with ski pass and lessons
Children must be accompanied by a ski instructor
More info here: https://skiclubdesmontscevenols.clubffs.fr/page/detail/9327
German :
Der Ski Club des Monts Cévenols empfängt Sie und organisiert einen Skiurlaub in Vallorcine-Mont-Blanc
Aufenthalt nur für Lizenzinhaber des Clubs
Woche mit Vollpension, Skipass und Skikursen
Begleitperson für die Kinder obligatorisch
Alle Infos hier: https://skiclubdesmontscevenols.clubffs.fr/page/detail/9327
Italiano :
Lo Sci Club des Monts Cévenols organizza una settimana bianca a Vallorcine-Mont-Blanc
Riservato ai soci del club
Una settimana di pensione completa con skipass e lezioni di sci
I bambini devono essere accompagnati da un maestro di sci
Per maggiori informazioni: https://skiclubdesmontscevenols.clubffs.fr/page/detail/9327
Espanol :
El Ski Club des Monts Cévenols organiza una escapada de esquí en Vallorcine-Mont-Blanc
Reservado a los miembros del club
Una semana en pensión completa con forfait y clases de esquí
Los niños deben ir acompañados de un monitor de esquí
Para más información: https://skiclubdesmontscevenols.clubffs.fr/page/detail/9327
L’événement SÉJOUR SKI VALLORCINE Villefort a été mis à jour le 2025-11-20 par 48-OT Mont Lozere