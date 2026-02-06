Séjour spécial Saint Valentin | Chateau des Vigiers Château des Vigiers Monestier

Séjour spécial Saint Valentin | Chateau des Vigiers

Château des Vigiers 644 Route Lars Urban Petersson Monestier Dordogne

Tarif : 389 – 389 – 389 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-14

Le Relais du Château des Vigiers vous ouvre ses portes les 14 et 15 février pour un séjour où l’espace, le calme et le vert reprennent toute leur place.

Early check-in dès 11h, late check-out jusqu’à 14h : installez-vous, respirez, profitez… spa, lecture, balade, golf ou soins by Sothys.

Le soir, un dîner au Bistrot des Vigiers vous attend, suivi d’une nuit dans une chambre 4 étoiles avec accueil romantique.

Le lendemain, savourez votre petit-déjeuner buffet, profitez d’un dernier moment au spa ou sur le golf, puis partez en douceur.

Votre séjour Saint Valentin comprend

– Une nuit pour deux au Relais en chambre 4 étoiles

– Dîner Saint-Valentin 4 plats + canapés et mignardises (hors boissons)

– Petit-déjeuner buffet

– 2h d’accès au spa by Sothys

– Accès aux espaces détente salle de sport, sauna, baby-foot, ping-pong .

Château des Vigiers 644 Route Lars Urban Petersson Monestier 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 50 89 reserve@vigiers.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Séjour spécial Saint Valentin | Chateau des Vigiers

L’événement Séjour spécial Saint Valentin | Chateau des Vigiers Monestier a été mis à jour le 2026-02-03 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides