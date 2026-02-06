Séjour spécial Saint Valentin | Chateau des Vigiers Château des Vigiers Monestier
Séjour spécial Saint Valentin | Chateau des Vigiers
Château des Vigiers 644 Route Lars Urban Petersson Monestier Dordogne
Tarif : 389 – 389 – 389 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-14
Le Relais du Château des Vigiers vous ouvre ses portes les 14 et 15 février pour un séjour où l’espace, le calme et le vert reprennent toute leur place.
Early check-in dès 11h, late check-out jusqu’à 14h : installez-vous, respirez, profitez… spa, lecture, balade, golf ou soins by Sothys.
Le soir, un dîner au Bistrot des Vigiers vous attend, suivi d’une nuit dans une chambre 4 étoiles avec accueil romantique.
Le lendemain, savourez votre petit-déjeuner buffet, profitez d’un dernier moment au spa ou sur le golf, puis partez en douceur.
Votre séjour Saint Valentin comprend
– Une nuit pour deux au Relais en chambre 4 étoiles
– Dîner Saint-Valentin 4 plats + canapés et mignardises (hors boissons)
– Petit-déjeuner buffet
– 2h d’accès au spa by Sothys
– Accès aux espaces détente salle de sport, sauna, baby-foot, ping-pong .
Château des Vigiers 644 Route Lars Urban Petersson Monestier 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 50 89 reserve@vigiers.com
