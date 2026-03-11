Séjour sportif Les Eyres Le Chambon-sur-Lignon

Séjour sportif

Les Eyres Centre Charles Marchisio Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : 493 – 493 – 493 EUR

tout compris.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-08

VTT, biathlon, grimpe dans les arbres, poterie …

.

Les Eyres Centre Charles Marchisio Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 86 60 63 centre.marchisio@gmail.com

English :

Mountain biking, biathlon, tree climbing, pottery …

