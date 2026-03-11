Séjour sportif Les Eyres Le Chambon-sur-Lignon
Séjour sportif Les Eyres Le Chambon-sur-Lignon samedi 1 août 2026.
Séjour sportif
Les Eyres Centre Charles Marchisio Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : 493 – 493 – 493 EUR
tout compris.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-01
VTT, biathlon, grimpe dans les arbres, poterie …
.
Les Eyres Centre Charles Marchisio Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 86 60 63 centre.marchisio@gmail.com
English :
Mountain biking, biathlon, tree climbing, pottery …
