Séjour Surfin’ Normandy Surtain Surf Surtainville

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-01

fin : 2026-05-03

Entre deux caps rocheux, les plages du Cotentin s’étirent à perte de vue. Sable blond, embruns iodés, lumière changeante et littoral sauvage… Ici, la nature omniprésente ouvre la voie à l’apaisement.

C’est dans ce décor préservé que Ben et Élise vous accueillent pour un stage de surf placé sous le signe de la détente, du partage et de la bonne humeur.

Leur philosophie ?

Apprendre à surfer sans pression, pour le plaisir d’être ensemble, dans le respect de cet environnement d’exception. Pour en profiter au mieux, Bharati, professeure de yoga, vous apprendra à caler votre souffle sur le rythme des vagues.

Au programme

> Deux nuitées en surf house

> Deux cours de surf avec Ben

> Une séance de Yoga avec Bharati

> Une soirée de cohésion dans un bar animé, autour de quelques tapas.

> Des balades au grand air à volonté

> Des couchers de soleil sur la mer inoubliables

Inclus

2 nuits en surf house (2 à 4 participants chambre)

2 cours de surf avec prêt de l’ensemble du matériel

1 séance yoga encadrée par une professeure

1 soirée tapas dans un bar animé

Non inclus

Le transport

Les repas en dehors de la soirée tapas (une liste des restaurants et commerces à proximité vous sera remise. Il vous est également possible de cuisiner et de vous restaurer sur place, la surfhouse disposant d’une cuisine).

Date limite de résa le 24 avril 2026.

Jauge mini 6 Jauge maxi 8. .

