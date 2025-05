Séjour thématique Écrire en résidence au Tertre – Serigny Belforêt-en-Perche, 2 juin 2025 07:00, Belforêt-en-Perche.

Orne

Séjour thématique Écrire en résidence au Tertre Serigny Chateau du Tertre Belforêt-en-Perche Orne

Début : Lundi Lundi 2025-06-02

fin : 2025-06-05

2025-06-02

Écrire en résidence au Tertre.

Avec Aleph écriture, séjours thématiques « La nature au cœur de l’écriture », du 2 au 5 juin, par Camille Berta.

Payant, sur inscription.

Serigny Chateau du Tertre

Belforêt-en-Perche 61130 Orne Normandie +33 6 17 15 21 27

English : Séjour thématique Écrire en résidence au Tertre

Writing in residence at Le Tertre.

With Aleph écriture, themed stays: « Nature at the heart of writing », June 2 to 5, by Camille Berta.

Registration required.

German :

Schreiben in Residence in Le Tertre.

Mit Aleph écriture, thematische Aufenthalte: « La nature au c?ur de l’écriture », vom 2. bis 5. Juni, von Camille Berta.

Kostenpflichtig, nach Anmeldung.

Italiano :

Residenza di scrittura a Le Tertre.

Con Aleph écriture, soggiorni a tema: « La natura al centro della scrittura », dal 2 al 5 giugno, a cura di Camille Berta.

A pagamento, iscrizione obbligatoria.

Espanol :

Escritura en residencia en Le Tertre.

Con Aleph écriture, estancias temáticas: « La naturaleza en el corazón de la escritura », del 2 al 5 de junio, por Camille Berta.

Gratuito, inscripción obligatoria.

