Séjour touristique

Arès Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-20

Voyage touristique en car sur 5 jours et 4 nuits avec de nombreuses visites et animations. Nous proposons un

séjour tout compris. Marais Poitevin, visite des chantiers navals de Saint Nazaire et Airbus. Découverte de Nantes avec visite du Château des ducs de Bretagne et un jour et demi au Puy du Fou.

Public adulte Payant

Renseignements au 06 87 38 29 76 ou par

mail à achaquit@gmail.com

Lieu Marais Poitevin Saint Nazaire Nantes Puy du Fou. .

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 38 29 76 achaquit@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Séjour touristique

L’événement Séjour touristique Arès a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme d’Arès