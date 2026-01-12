Séjour touristique Arès
Début : 2026-04-20
fin : 2026-04-24
2026-04-20
Voyage touristique en car sur 5 jours et 4 nuits avec de nombreuses visites et animations. Nous proposons un
séjour tout compris. Marais Poitevin, visite des chantiers navals de Saint Nazaire et Airbus. Découverte de Nantes avec visite du Château des ducs de Bretagne et un jour et demi au Puy du Fou.
Renseignements au 06 87 38 29 76 ou par
mail à achaquit@gmail.com
Lieu Marais Poitevin Saint Nazaire Nantes Puy du Fou.
Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 38 29 76 achaquit@gmail.com
