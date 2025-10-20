Séjour Toussaint Le Blanc

Séjour Toussaint Le Blanc lundi 20 octobre 2025.

Séjour Toussaint

Le Blanc Indre

Tarif : 150 – 150 – EUR
150
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-10-20 09:00:00
fin : 2025-10-24 18:00:00

Date(s) :
2025-10-20

Familles Rurales organise un séjour pour les 11 17 ans pour les vacances de la Toussaint.Familles
Camp -séjour activités sportives et loisirs: tir à l’arc, canoë-kayak, escalade, VTT … 150  .

Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 71 71  victorien.villeret@famillesrurales.org

English :

Familles Rurales is organizing a holiday for 11 17 year-olds during the All Saints’ Day vacation.

German :

Familles Rurales organisiert für die Allerheiligenferien einen Aufenthalt für 11- bis 17-Jährige.

Italiano :

Familles Rurales organizza una vacanza per ragazzi dagli 11 ai 17 anni durante le vacanze di Ognissanti.

Espanol :

Familles Rurales organiza unas vacaciones para jóvenes de 11 a 17 años durante la festividad de Todos los Santos.

L’événement Séjour Toussaint Le Blanc a été mis à jour le 2025-08-30 par Destination Brenne