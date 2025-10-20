Séjour Toussaint Le Blanc
Séjour Toussaint
Le Blanc Indre
Début : Samedi 2025-10-20 09:00:00
fin : 2025-10-24 18:00:00
Familles Rurales organise un séjour pour les 11 17 ans pour les vacances de la Toussaint.Familles
Camp -séjour activités sportives et loisirs: tir à l’arc, canoë-kayak, escalade, VTT … 150 .
Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 71 71 victorien.villeret@famillesrurales.org
English :
Familles Rurales is organizing a holiday for 11 17 year-olds during the All Saints’ Day vacation.
German :
Familles Rurales organisiert für die Allerheiligenferien einen Aufenthalt für 11- bis 17-Jährige.
Italiano :
Familles Rurales organizza una vacanza per ragazzi dagli 11 ai 17 anni durante le vacanze di Ognissanti.
Espanol :
Familles Rurales organiza unas vacaciones para jóvenes de 11 a 17 años durante la festividad de Todos los Santos.
