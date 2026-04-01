Séjour Uttopia Route de Plouider Lesneven

Séjour Uttopia

Route de Plouider Ireo Lesneven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 15:00:00

fin : 2026-04-24 18:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Dès le printemps, vivez des vacances créatives entre terre et mer !

Autour du thème de l’Utopie, nous imaginerons ensemble les activités du séjour. Nous partagerons des moments de loisirs avec de nouveaux copains et donnerons vie à un monde utopique à travers l’image.

Le fil rouge du séjour sera la réalisation d’un court-métrage de trois minutes, projeté hors compétition lors des Chakod Deiz Noz organisées par Daoulagad Breizh et Ti ar Vro Bro-Leon le 29 mai à Lesneven.

Entre jeux à la campagne et découvertes de la magnifique côte des Légendes, le camp promet une aventure créative et conviviale. .

Route de Plouider Ireo Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 7 44 58 08 28

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English : Séjour Uttopia

L’événement Séjour Uttopia Lesneven a été mis à jour le 2026-03-17 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne