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Séjour Uttopia Route de Plouider Lesneven

Séjour Uttopia Route de Plouider Lesneven dimanche 19 avril 2026.

Lieu : Route de Plouider

Adresse : Ireo

Ville : 29260 Lesneven

Département : Finistère

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Séjour Uttopia

Route de Plouider Ireo Lesneven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 15:00:00
fin : 2026-04-24 18:00:00

Date(s) :
2026-04-19

Dès le printemps, vivez des vacances créatives entre terre et mer !
Autour du thème de l’Utopie, nous imaginerons ensemble les activités du séjour. Nous partagerons des moments de loisirs avec de nouveaux copains et donnerons vie à un monde utopique à travers l’image.

Le fil rouge du séjour sera la réalisation d’un court-métrage de trois minutes, projeté hors compétition lors des Chakod Deiz Noz organisées par Daoulagad Breizh et Ti ar Vro Bro-Leon le 29 mai à Lesneven.

Entre jeux à la campagne et découvertes de la magnifique côte des Légendes, le camp promet une aventure créative et conviviale.   .

Route de Plouider Ireo Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 7 44 58 08 28 

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English : Séjour Uttopia

L’événement Séjour Uttopia Lesneven a été mis à jour le 2026-03-17 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne