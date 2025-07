SÉJOUR YOGA & AYURVÉDA Fougaron

L’AUBERGE DE FOUGARON Fougaron Haute-Garonne

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-21

2025-09-19

Introduction aux bases de l’Ayurvéda, de manière ludique et sensorielle

– 45 minutes de yoga chaque matin, et 15 minutes de pranayama et/ou de méditation le soir

– un massage ayurvédique traditionnel, inclus dans le programme

– trois repas ayurvédiques et végétariens par jour, préparés avec soin et selon la saison

atelier d’initiation au massage du visage et du crâne — Shiro-Mukha Abhyanga

– atelier de cuisine ayurvédique, pour explorer les saveurs du bien-être

– atelier de création cosmétique naturelle, à base de plantes et huiles artisanales

– balade en pleine nature guidée, une reconnexion avec les cinq éléments l’Eau, l’Air, la Terre, le Feu et l’Éther — une marche consciente pour éveiller les sens

– soins ayurvédiques personnalisés possibles (en option, sur demande)

– temps libre pour savourer la tranquillité du lieu à votre rythme .

L’AUBERGE DE FOUGARON Fougaron 31160 Haute-Garonne Occitanie physalis.ayu@gmail.com

