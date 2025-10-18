Séjour yoga d’hiver & ski Grande-Rivière Château

Séjour yoga d’hiver & ski

Les Cernois Grande-Rivière Château Jura

Séjour Yoga d’hiver et Ski

Du 15 février au 21 février 2026

A 1060m d’altitude dans un chalet faisant face à la haute chaîne du Jura, prenez le temps de vous ressourcer et de découvrir les magnifiques paysage haut-jurassiens.

Seul ou en famille nous vous proposons une semaine de bien-être aux Cernois, situé en pleine nature dans le Haut-Jura (France).

Profitez de ce séjour pour prendre soin de vous détente, repos, convivialité, repas de qualité, activités physiques en plein air associées à des séances de yoga.

Nous aborderons la pratique dans le but d’optimiser la qualité de notre perception de la posture, de la respiration et de nos sens. Fluidité, espace et temps seront les maîtres-mots de ces sessions.

Reconnectez-vous avec vous-même au plus près de la nature. .

Les Cernois Grande-Rivière Château 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 18 67 yoga.felicette@gmail.com

