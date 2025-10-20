Séjours enfants au Domaine des Chimères Le Saint

Domaine des Chimères Le Saint Morbihan

Début : 2025-10-20 10:00:00

fin : 2025-10-24 18:00:00

2025-10-20

Nous accueillons vos enfants (6/14 ans) durant les vacances de la Toussaint. Au programme de la semaine bricolages d’automne, châtaignes grillées au coin du feu, soins aux animaux de la ferme (chevaux et vaches), balade en forêt, fabrication de jus de pommes (non confirmé). A la journée ou en pension complète à la semaine. .

Domaine des Chimères Le Saint 56110 Morbihan Bretagne +33 6 18 58 19 21

