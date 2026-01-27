Sekouss Le Makeda Marseille 5e Arrondissement

Sekouss

Jeudi 12 février 2026 de 20h à 23h. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10.99 – 10.99 – 10.99 EUR

Début : 2026-02-12 20:00:00

fin : 2026-02-12 23:00:00

Sekouss revient au Makeda après une série de dates complètes qui ont renversé la salle !

Depuis son arrivée à Marseille, SEKOUSS a conquis les scènes avec son concept innovant de Rythme Signé, alliant improvisation instantanée et énergie collective. Entre improvisation orchestrée et répertoires traditionnels réinventés, les 12 percussionnistes de Sekouss vous invitent à vivre une expérience immersive et festive, où chaque battement de tambour fait vibrer les cœurs et les corps.



Le prochain invité de ce concert sera dévoilé très prochainement ! Entrez dans la danse et laissez Sekouss vous emporter ! .

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Sekouss is back at the Makeda after a series of sold-out dates that brought the house down!

