SEL HaPy TARBES Tarbes

Début : 2025-08-24 14:00:00
fin : 2025-08-24
Date(s) :
2025-08-24
Système d’Échange Local des Hautes-Pyrénées
Le SEL permet à ses membres d’échanger des biens et/ou des services sans référence au système monétaire.
Sa devise le lien est plus important que le bien !
Rencontre à partir de 14h
.
TARBES Rue de l’Ossau
Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie
English :
Hautes-Pyrénées Local Exchange System
The SEL enables its members to exchange goods and/or services without reference to the monetary system.
Its motto: the link is more important than the good!
Meeting from 2pm
German :
Lokales Tauschsystem der Hautes-Pyrénées
Das LETS ermöglicht seinen Mitgliedern den Austausch von Waren und/oder Dienstleistungen ohne Bezug zum Geldsystem.
Sein Motto: Die Verbindung ist wichtiger als das Gut!
Treffen ab 14 Uhr
Italiano :
Sistema di scambio locale Hautes-Pyrénées
Il SEL permette ai suoi membri di scambiare beni e/o servizi senza fare riferimento al sistema monetario.
Il suo motto è: il legame è più importante del bene!
Riunione dalle 14:00
Espanol :
Sistema de intercambio local de Hautes-Pyrénées
El SEL permite a sus miembros intercambiar bienes y/o servicios sin referencia al sistema monetario.
Su lema: ¡el vínculo es más importante que el bien!
Reunión a partir de las 14.00 horas
