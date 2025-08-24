SEL HaPy TARBES Tarbes

Système d’Échange Local des Hautes-Pyrénées

Le SEL permet à ses membres d’échanger des biens et/ou des services sans référence au système monétaire.

Sa devise le lien est plus important que le bien !

Rencontre à partir de 14h

.

TARBES Rue de l’Ossau

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

Hautes-Pyrénées Local Exchange System

The SEL enables its members to exchange goods and/or services without reference to the monetary system.

Its motto: the link is more important than the good!

Meeting from 2pm

German :

Lokales Tauschsystem der Hautes-Pyrénées

Das LETS ermöglicht seinen Mitgliedern den Austausch von Waren und/oder Dienstleistungen ohne Bezug zum Geldsystem.

Sein Motto: Die Verbindung ist wichtiger als das Gut!

Treffen ab 14 Uhr

Italiano :

Sistema di scambio locale Hautes-Pyrénées

Il SEL permette ai suoi membri di scambiare beni e/o servizi senza fare riferimento al sistema monetario.

Il suo motto è: il legame è più importante del bene!

Riunione dalle 14:00

Espanol :

Sistema de intercambio local de Hautes-Pyrénées

El SEL permite a sus miembros intercambiar bienes y/o servicios sin referencia al sistema monetario.

Su lema: ¡el vínculo es más importante que el bien!

Reunión a partir de las 14.00 horas

