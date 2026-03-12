Selah Sue and The Gallands Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre Lyon 5e Arrondissement
Selah Sue and The Gallands Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre Lyon 5e Arrondissement jeudi 25 juin 2026.
Selah Sue and The Gallands
Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre 6 rue de l’Antiquaille Lyon 5e Arrondissement Rhône
Tarif : 52 – 52 – 52 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 21:15:00
fin : 2026-06-25
Date(s) :
2026-06-25
Cinq ans après son dernier passage à Fourvière, la chanteuse Selah Sue revient électriser le théâtre antique avec un nouveau projet plus groove que jamais.
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Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre 6 rue de l’Antiquaille Lyon 5e Arrondissement 69005 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 72 32 00 00 contact@nuitsdefourviere.fr
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English : Selah Sue and The Gallands
Five years after her last appearance at Fourvière, singer Selah Sue returns to electrify the ancient theatre with a new project that is more groovy than ever.
L’événement Selah Sue and The Gallands Lyon 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-12 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme