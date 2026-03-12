Selah Sue and The Gallands Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre Lyon 5e Arrondissement

Selah Sue and The Gallands

Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre 6 rue de l’Antiquaille Lyon 5e Arrondissement Rhône

Tarif : 52 – 52 – 52 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 21:15:00

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25

Cinq ans après son dernier passage à Fourvière, la chanteuse Selah Sue revient électriser le théâtre antique avec un nouveau projet plus groove que jamais.

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Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre 6 rue de l’Antiquaille Lyon 5e Arrondissement 69005 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 72 32 00 00 contact@nuitsdefourviere.fr

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English : Selah Sue and The Gallands

Five years after her last appearance at Fourvière, singer Selah Sue returns to electrify the ancient theatre with a new project that is more groovy than ever.

L’événement Selah Sue and The Gallands Lyon 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-12 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme