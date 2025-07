SELECTA BLACK SHEEP EN CONCERT Saint-Martin-de-l’Arçon

SELECTA BLACK SHEEP EN CONCERT Saint-Martin-de-l’Arçon mercredi 16 juillet 2025.

SELECTA BLACK SHEEP EN CONCERT

Saint-Martin-de-l’Arçon Saint-Martin-de-l’Arçon Hérault

Début : 2025-07-16

fin : 2025-07-16

2025-07-16

Selecta Black Sheep en concert à la Guinguette du Mil’Yeux

soirée DJ Set

Restauration sur place Bar ouvert Concert en plein air

Selecta Black Sheep, c’est un voyage musical entre roots reggae, dub, hip-hop old school et sons tropicaux, mixé avec passion et précision. Derrière les platines, il enchaîne les vinyles comme un conteur d’histoires sonores, avec une sélection affûtée et une énergie contagieuse.

Que tu sois amateur de basses profondes, de riddims chaloupés ou de classiques hip-hop revisités, cette soirée promet de faire vibrer la guinguette au rythme des platines. Prépare-toi à danser, chiller et te laisser porter par les bonnes ondes.

Saint-Martin-de-l’Arçon Saint-Martin-de-l’Arçon 34390 Hérault Occitanie +33 7 69 11 92 99

English :

Selecta Black Sheep in concert at the Guinguette du Mil?Yeux

dJ Set evening

On-site catering Open bar Open-air concert

German :

Selecta Black Sheep gibt ein Konzert in der Guinguette du Mil?Yeux

abend DJ Set

Essen und Trinken vor Ort Offene Bar Open-Air-Konzert

Italiano :

Selecta Black Sheep in concerto alla Guinguette du Mil?Yeux

serata con DJ Set

Ristorazione in loco Open bar Concerto all’aperto

Espanol :

Selecta Black Sheep en concierto en la Guinguette du Mil?Yeux

noche de DJ Set

Catering in situ Barra libre Concierto al aire libre

