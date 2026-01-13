Selected by Sabotage | MEMORIALS Consortium Museum Dijon

Selected by Sabotage | MEMORIALS

Consortium Museum 37 Rue de Longvic Dijon Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 19:00:00

fin : 2026-04-14 21:30:00

Date(s) :

2026-04-14

Rendez-vous au Consortium Museum le mardi 14 avril pour une soirée Selected by Sabotage avec le groupe MEMORIALS en concert

MEMORIALS (Canterbury pop indie expé)

Le duo composé de Verity Susman (Electrelane) et Matthew Simms (Wire) s’est formé en 2022, juste avant la sortie de deux bandes originales/albums publiés le même jour en 2023 Music For Film: Tramps! et Music For Film: Women Against The Bomb. Memorials est un groupe pop expérimental qui nous invite à un voyage cosmique dans le psych rock, le folk farfelu et l’électronique analogique sauvage, animé par l’esprit du free jazz, ce qui lui vaut d’être comparé à Broadcast, Portishead et The Velvet Underground.

Leur musique est entièrement produite par les deux artistes dans leur propre studio, à l’aide de techniques d’enregistrement analogiques et de magnétophones à bandes. Les nombreuses propositions de concert à travers le monde ont permis au groupe de découvrir une nouvelle source d’inspiration créative en dehors de son travail pour le cinéma. En 2024, le duo a signé chez Fire Records pour sortir un premier album très attendu Memorial Waterslides.

Tout ce que l’on peut attendre d’un duo adepte de l’étrange et de l’ésotérique, tout en restant fidèle à la mélodie de la musique pop . The Quietus

• Écouter memorialsmusic.bandcamp.com

• Voir www.youtube.com/watch?v=O3sCsD5_Fmw

• Infos https://memorialsmusic.com

Informations pratiques

• Mardi 14 avril 2026, ouverture des portes à 19h, début du concert à 19h30

• Consortium Museum, 37 rue de Longvic, 21000 Dijon

• Tarif à prix libre. Bar sur place.

Dans le cadre des soirées Selected by

Les Selected by sont des rendez-vous réguliers au Consortium Museum, organisés alternativement par le centre d’art, ici l’onde CNCM, Sabotage ou d’autres associations invitées. Une soirée produite par Sabotage, en partenariat avec le Consortium Museum. .

Consortium Museum 37 Rue de Longvic Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

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English : Selected by Sabotage | MEMORIALS

L’événement Selected by Sabotage | MEMORIALS Dijon a été mis à jour le 2026-03-24 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)