Sélectif régional Canoë Kayak et Short Race Bassin artificiel Orthez samedi 15 novembre 2025.
Bassin artificiel 33 chemin de Lartigue Orthez Pyrénées-Atlantiques
15 novembre 2025
fin : 2025-11-15
2025-11-15
7 h30 10h00 Retrait des dossards et paiement des inscriptions (Par club).
9h00 12h15 Manche 1
12h15- 13h30 Pause repas
13h30-16h30 Manche 2
17h30 Qualifications Short Race
19h15 Finales Short Race
20h30 Podiums par catégorie .
Bassin artificiel 33 chemin de Lartigue Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 83 10 87
