Sélectif régional de Jarnac Jarnac

Sélectif régional de Jarnac

Quai de l’ile Madame Jarnac Charente

Début : 2026-01-25 08:30:00

fin : 2026-01-25

2026-01-25

Jarnac Sports Canoë Kayak accueille le sélectif régionale de canoë kayak sur le bassin de slalom.



1ère course à 9h30

2ème course à 13h30

Quai de l’ile Madame Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 81 32 01

English : Jarnac regional selective

Jarnac Sports Canoë Kayak hosts the regional canoe kayak selective on the slalom basin.



1st race at 9:30 am

2nd race at 1:30pm

