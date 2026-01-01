Sélectif régional de Jarnac Jarnac
Sélectif régional de Jarnac Jarnac dimanche 25 janvier 2026.
Sélectif régional de Jarnac
Quai de l’ile Madame Jarnac Charente
Début : 2026-01-25 08:30:00
fin : 2026-01-25
2026-01-25
Jarnac Sports Canoë Kayak accueille le sélectif régionale de canoë kayak sur le bassin de slalom.
1ère course à 9h30
2ème course à 13h30
Quai de l’ile Madame Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 81 32 01
English : Jarnac regional selective
Jarnac Sports Canoë Kayak hosts the regional canoe kayak selective on the slalom basin.
1st race at 9:30 am
2nd race at 1:30pm
