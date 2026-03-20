Selection court métrage Mairie Lormes

Selection court métrage

Mairie Le bourg Lormes Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 20:00:00

fin : 2026-04-17 22:00:00

Date(s) :

2026-04-17

Profitez d’une sélection de courts métrages, clips, extraits de concerts. .

Mairie Le bourg Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : Selection court métrage

L’événement Selection court métrage Lormes a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs