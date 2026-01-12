Sélection de la disquaire Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan

Sélection de la disquaire

Rendez-vous avec Pauline, disquaire de Betty Jane Rose, pour un moment dédié aux amoureux du vinyle, collectionneurs, mélomanes ou simples curieux. sa caisse de galettes sous le bras, elle partage ses derniers coups de cœur et arrivages. Et si vous veniez, vous aussi, présenter vos pépites préférées ?

Mezzanine | ados/adultes, sur inscription .

Médiathèque Philippe Labeyrie 175, place de la Caserne Bosquet Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 46 09 43 mediatheque@montdemarsan-agglo.fr

