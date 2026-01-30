Sélection de ligue dériveurs Régate de Voile Centre Nautique Biscarrosse Olympique Biscarrosse
Sélection de ligue dériveurs Régate de Voile Centre Nautique Biscarrosse Olympique Biscarrosse samedi 21 février 2026.
Sélection de ligue dériveurs Régate de Voile
Centre Nautique Biscarrosse Olympique 1427 Avenue Pierre Georges Latécoère Biscarrosse Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Le CNBO et la Ligue Nouvelle-Aquitaine accueillent les meilleurs dériveurs de la région pour une journée de régates palpitante ! ⛵
Inscriptions & infos sur le site du CNBO
Venez régater, encourager ou simplement vibrer au rythme de la voile .
Centre Nautique Biscarrosse Olympique 1427 Avenue Pierre Georges Latécoère Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sélection de ligue dériveurs Régate de Voile
L’événement Sélection de ligue dériveurs Régate de Voile Biscarrosse a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Grands Lacs