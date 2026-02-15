Sélection d’oeuvres, Objets d’art et métiers anciens La Distylerie Luçon

Sélection d’oeuvres, Objets d’art et métiers anciens

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 14:30:00

fin : 2026-04-08 15:15:00

Date(s) :

2026-04-08

La Micro-Folie vous propose une exploration d’objets remarquables et de savoir-faire exceptionnels !

À l’occasion des Journées européennes des métiers d’art, partez à la rencontre, au travers des œuvres de la Micro-Folie, des raboteurs de parquet, des dentelières ou encore des vitraillistes, et laissez-vous impressionner par leur savoir-faire ! Une sélection d’objets fascinants complètera cette projection autour de l’artisanat !

Tout public. Sans réservation .

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Micro-Folie invites you to explore remarkable objects and exceptional know-how!

L’événement Sélection d’oeuvres, Objets d’art et métiers anciens Luçon a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud