Sélection d’oeuvres, Objets d’art et métiers anciens La Distylerie Luçon

La Micro-Folie vous propose une exploration d’objets remarquables et de savoir-faire exceptionnels !
À l’occasion des Journées européennes des métiers d’art, partez à la rencontre, au travers des œuvres de la Micro-Folie, des raboteurs de parquet, des dentelières ou encore des vitraillistes, et laissez-vous impressionner par leur savoir-faire ! Une sélection d’objets fascinants complètera cette projection autour de l’artisanat !
Tout public. Sans réservation .
English :
The Micro-Folie invites you to explore remarkable objects and exceptional know-how!
