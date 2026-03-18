Sélection d’ouvrages à l’occasion du week-end des grandes marées Médiathèque Les Trésors de Tolente Plouguerneau

Sélection d’ouvrages à l’occasion du week-end des grandes marées

Médiathèque Les Trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-04-18 17:00:00

Date(s) :

2026-04-18

La médiathèque participe à l’opération pilotée par l’office de tourisme du pays des Abers et propose une sélection de romans, documentaires, films, bandes dessinées, adultes ou jeunesse sur le thème de la mer de la pêche à pied aux sports nautiques en passant par la faune et la flore du littoral, la cuisine, les bateaux ou encore les aventures maritimes. .

Médiathèque Les Trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 37 13 75

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English : Sélection d’ouvrages à l’occasion du week-end des grandes marées

L’événement Sélection d’ouvrages à l’occasion du week-end des grandes marées Plouguerneau a été mis à jour le 2026-03-18 par OT PAYS DES ABERS