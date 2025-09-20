Sélection d’ouvrages sur la thématique « Patrimoine architectural » Médiathèque de Carantec Carantec

Sélection d’ouvrages sur la thématique « Patrimoine architectural » Samedi 20 septembre, 10h00, 15h00 Médiathèque de Carantec Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

La Médiathèque de Carantec propose une sélection d’ouvrages sur la, thématique des Journées Européennes du Patrimoine 2025.

Médiathèque de Carantec 4 rue Pasteur, 29660, Carantec Carantec 29660 Finistère Bretagne 02.98.78.31.17 https://www.mediatheque-carantec.fr/

