«Sélection d’ouvrages sur l’architecture et fonds local» mairie Chatillon-en-Diois Châtillon-en-Diois

«Sélection d’ouvrages sur l’architecture et fonds local» 19 et 21 septembre mairie Chatillon-en-Diois Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T10:30:00 – 2025-09-19T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:00:00

Pour les Journées européennes du patrimoine, seront visibles :

– une table de livres sur l’architecture et les constructions

– le “fonds local” de la bibliothèque qui constitue un patrimoine unique sur l’évolution du bourg centre et des villages.

La bibliothèque s’investit pour numériser des documents et des archives afin de constituer des fichiers consultables par tous.

mairie Chatillon-en-Diois place du Reviron Châtillon-en-Diois 26410 Châtillon-en-Diois Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

© A.Morin