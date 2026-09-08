Sélection du disquaire Place du 6ème RPI Ma Mont-de-Marsan

Informations pratiques

Mont-de-Marsan

Sélection du disquaire

Place du 6ème RPI Ma Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-03 18:00:00

fin : 2026-11-03

Date(s) :

2026-11-03

Salon musical. Rendez-vous avec Pauline, disquaire de Betty Jane Rose, pour un moment dédié aux amoureux du vinyle, collectionneurs, mélomanes ou simples curieux. Sa caisse de galettes sous le bras, elle partagera ses derniers coups de cœurs et arrivages. Et si vous veniez, vous aussi, présenter vos pépites préférées ?

Lieu : Mezzanine .

Place du 6ème RPI Ma Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 46 09 43 mediatheque@montdemarsan-agglo.fr

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English : Sélection du disquaire

L’événement Sélection du disquaire Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Mont-de-Marsan