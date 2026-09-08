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Sélection du disquaire Place du 6ème RPI Ma Mont-de-Marsan

mardi 3 novembre 2026 · Place du 6ème RPI Ma · Mont-de-Marsan

Sélection du disquaire Place du 6ème RPI Ma Mont-de-Marsan

Informations pratiques

Début
mardi 3 novembre 2026
Fin
mardi 3 novembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Place du 6ème RPI Ma
Adresse
Médiathèque Philippe Labeyrie
Ville
40000 Mont-de-Marsan
Département
Landes
Tarif

Mont-de-Marsan

Sélection du disquaire

Place du 6ème RPI Ma Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-03 18:00:00
fin : 2026-11-03

Date(s) :
2026-11-03

Salon musical. Rendez-vous avec Pauline, disquaire de Betty Jane Rose, pour un moment dédié aux amoureux du vinyle, collectionneurs, mélomanes ou simples curieux. Sa caisse de galettes sous le bras, elle partagera ses derniers coups de cœurs et arrivages. Et si vous veniez, vous aussi, présenter vos pépites préférées ?

Lieu : Mezzanine   .

Place du 6ème RPI Ma Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 46 09 43  mediatheque@montdemarsan-agglo.fr

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English : Sélection du disquaire

L’événement Sélection du disquaire Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Mont-de-Marsan

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