Sélection équipe de France de kayak cross av de l’Yser Bizanos

Sélection équipe de France de kayak cross

av de l’Yser Parc Aquasports Bizanos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-01

Les 1er et 2 mai, le Stade d’Eaux Vives Pau Béarn Pyrénées accueille les sélections de l’équipe de France de kayak cross. Les meilleurs slalomeurs français s’y retrouvent pour tenter de décrocher leur place en équipe nationale pour la saison 2026. Sur ce bassin de référence, habitué aux grands rendez-vous internationaux, les athlètes devront se démarquer dans une discipline aussi spectaculaire qu’engagée. Cette première étape paloise sera suivie des sélections de canoë et kayak slalom à Vaires-sur-Marne, du 7 au 11 mai. À la clé intégrer l’équipe de France et viser les Championnats du monde en juillet, à Oklahoma, aux États-Unis. .

av de l’Yser Parc Aquasports Bizanos 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sélection équipe de France de kayak cross

L’événement Sélection équipe de France de kayak cross Bizanos a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Pau