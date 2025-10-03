Sélection et présentation autour du plaisir de la lecture Médiathèque de Gap Gap

Sélection et présentation autour du plaisir de la lecture 3 et 4 octobre Médiathèque de Gap Hautes-Alpes

Entrée libre aux horaires d’ouverture de la Médiathèque.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-03T13:30:00 – 2025-10-03T18:00:00
Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

Sélection et présentation de livres autours de la thématique du plaisir de la lecture ! Mise en avant d’ouvrages consacrés aux bibliothèques également.
À découvrir dans tous les secteurs de la Médiathèque !

Médiathèque de Gap 137 Boulevard Georges Pompidou, 05000 Gap, France Gap 05000 Fontreyne Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492532673 http://www.mediatheque-gap.fr
Adobe Stock