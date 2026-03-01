Selection Kino Delta 2025 | Fête du Court-Métrage Cinémas Le Méjan (Actes Sud) Arles

Selection Kino Delta 2025 | Fête du Court-Métrage

Vendredi 27 mars 2026 de 20h30 à 22h30. Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 20:30:00

fin : 2026-03-27 22:30:00

Date(s) :

2026-03-27

Séance présentée par les membres du Kino Delta et suivie d’une rencontre avec les équipes des films.

Synopsis

Pour célébrer le succès du premier Kino arlésien, dont le village était établi en octobre 2025 à la Chapelle du Méjan, voici un programme de courts-métrages qui ont marqué ce temps de création collective. Une sélection réalisée sur mesure par le cinéma Le Méjan et l’équipe du Kino Delta et qui propose tout particulièrement des variations autour de l’amour, du manque et de l’attention.



Programme de 10 courts-métrages

À partir de 12 ans .

Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Screening presented by members of Kino Delta and followed by a meeting with the film crews.

L’événement Selection Kino Delta 2025 | Fête du Court-Métrage Arles a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme d’Arles