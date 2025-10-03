Sélection participative – Fêtes de la science Bibliothèque des Mille-Feuilles, à Ségoufielle Ségoufielle

Sélection participative – Fêtes de la science Bibliothèque des Mille-Feuilles, à Ségoufielle Ségoufielle vendredi 3 octobre 2025.

Sélection participative – Fêtes de la science Vendredi 3 octobre, 16h00 Bibliothèque des Mille-Feuilles, à Ségoufielle Gers

Accès libre – Consultation sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T16:00:00 – 2025-10-03T19:00:00

Fin : 2025-10-03T16:00:00 – 2025-10-03T19:00:00

Mise à disposition de livres jeunesse liés à la science

Dans le cadre de la fête de la science, la bibliothèque proposera une sélection de livres, adulte et jeunesse, notamment pour ces derniers grâce à une démarche participative. L’un de nos jeunes adhérents, passionnés, ajoutera donc ses propres livres à la sélection de la bibliothèque. Venez repérer milles expériences à concocter chez soi !

Consultation sur place

Bibliothèque des Mille-Feuilles, à Ségoufielle Impasse de cabaret 32600 Ségoufielle Ségoufielle 32600 Gers Occitanie 0972102421 https://www.facebook.com/mediathequesegoufielle https://www.facebook.com/mediathequesegoufielle Bibliothèque municipale Accès libre

Mise à disposition de livres jeunesse liés à la science

Ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche