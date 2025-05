Selen Peacock + Claptrap – Saison Pannonica – Pannonica Nantes, 6 juin 2025 20:30, Nantes.

Gratuit : non en prévente : Plein :15 € / Réduit : 13 € / Petit Chat Fidèle : 11 € / Très Réduit : 5 € L’achat sur place le soir du concert est majoré de 2 €Billetteries :- pannonica.com- au Pannonica/Salle Paul Fort, 9 rue Basse Porte à Nantes (mardi au vendredi de 14h à 18h)- Tél. 02 51 72 10 10 / billetterie@pannonica.com Tout public

Concerts.Selen Peacock : Selen Peacock est un quintet électrique cherchant tous azimuts entre chanson, pop oblique et jazz cosmique. Traitant du monde d’aujourd’hui en zoomant sur ses détails, les chansons semi-réalistes empruntent des courants traversés par des pairs tels que Brigitte Fontaine ou Aquaserge. Le groupe rassemble des musiciens entendus dans Belvoir, Fantôme, le collectif 2035 ou même l’Orchestre national de Jazz, tous œuvrant sur la scène alternative de l’Est parisien depuis plusieurs années. Une musique libre, rêveuse, à la fois riche et dépouillée.> François Le Roux : synthés / Johan Saint : guitare, électronique / Morgane Carnet : saxophone alto, sampler, voix / Martin Daguerre : saxophone alto, synthé / Augustin Bette : batterieClaptrap : Membre des éminents et excitants Papier Tigre et La Colonie de vacances, longtemps dissimulé (ou révélé) derrière son alias folk The Patriotic Sunday, Éric Pasquereau est un musicien inventif. Pour Claptrap, nouvelle mouture, il a invité Elia Guérin, Julien Chevalier (La Terre Tremble !!!) et Paul Loiseau (Borja Flames) à interpréter son univers fait d’explorations musicales, entre expérimentations sonores et électroniques de chambre, entre Arto Lindsay et Robert Wyatt.> Julien Chevalier : mandoline / Elia Guérin : synthé, voix / Paul Loiseau : percussion, synthé, voix / Éric Pasquereau : guitare, voixOuverture des portes à 20h – Concerts à 20h30Concerts debout

Pannonica Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000