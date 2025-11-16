Sėlēnę en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Forgé à la Réunion, Mélanie Badal, violoncelliste, est à l’origine de ce répertoire classique joyeusement bousculé, dès 2018, par les accents de musique électroacoustique. Blaise Cadenet guitariste-alchimiste, s’est glissé dans les volutes du projet. Terrain rêvé pour Mahesh Vingataredy, batteur et percussionniste à la très riche expérience. Chez Sėlēnę, le téméraire fusionne avec le fragile, la vigueur frontale des effets avec la nostalgie des mélodies, jouées ou chantées, où quelques blessures passent pudiquement. Sėlēnę est un trio sensible où le monde entier fait nation, où la poésie efface les frontières. En cadence.

Mélanie Badal : violoncelle et voix

Blaise Cadenet : guitare

Mahesh Vingataredy : batterie

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Compositions — Au royaume de la musique rebelle, Sėlēnę trône sur des mondes multiples, puissants et psychédéliques, électriques, onirique et surréaliste. Sėlēnę, c’est un mélange de caractère(s).

Le dimanche 16 novembre 2025

de 21h30 à 22h30

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

