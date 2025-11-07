Sėlēnę + Trwapodé – Saison Pannonica Salle Pannonica Nantes

Sėlēnę + Trwapodé – Saison Pannonica Vendredi 7 novembre, 20h30 Salle Pannonica Loire-Atlantique

5 € à 12 €

Concerts dans le cadre du Mois Kréyol, dédié aux cultures artistiques créoles, festival d’ampleur qui se déploie durant trois mois dans tout l’Hexagone et aux Antilles-Guyane.

Sėlēnę : Au royaume de la musique rebelle, Sėlēnę trône sur des mondes multiples, puissants et psychédéliques, électriques, oniriques et surréalistes. Sėlēnę, c’est un mélange de caractère(s). Forgé à La Réunion. Mélanie Badal, violoncelliste, est à l’origine de ce répertoire classique joyeusement bousculé, dès 2018, par les accents de musique électroacoustique. Blaise Cadenet, guitariste-alchimiste, s’est glissé dans les volutes du projet, terrain rêvé pour Mahesh Vingataredy, batteur et percussionniste à la très riche expérience. Chez Sėlēnę, le téméraire fusionne avec le fragile, la vigueur frontale des effets avec la nostalgie des mélodies, jouées ou chantées, où quelques blessures passent pudiquement. Sėlēnę est un trio sensible où le monde entier fait nation, où la poésie efface les frontières. En cadence.

> Mélanie Badal : violoncelle, voix / Blaise Cadenet : guitare / Mahesh Vingataredy : batterie

Trwapodé : Le trio Trwapodé (littéralement trois pour deux en créole réunionnais) revisite les musiques traditionnelles de l’Île de la Réunion (maloya, séga) à travers les compositions de Marco Lacaille. La musique du groupe nous emmène en balade entre improvisation modale, transe rythmique et mélodie entêtante, dans un écrin acoustique de toute beauté !

> Marco Lacaille : percussions, accordéon, chant / Edwige Madrid : saxophone baryton / Philomène Constant : violon, chant

Ouverture des portes à 20h – Concert à 20h30

Salle Pannonica 9 Rue Basse Porte, Nantes 44000

Le Mois Kréyol

Sėlēnę © Sylvain Gripoix