Sélénophiles rue Marius Moustier Fuveau 5 juillet 2025 07:00

Bouches-du-Rhône

Sélénophiles Samedi 5 juillet 2025. rue Marius Moustier Salle La Galerie Fuveau Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Début : Samedi 2025-07-05

fin : 2025-07-05

2025-07-05

« Le Collectif des Sons qui dansent » vous propose un concert pas comme les autres !

Vous pourrez assister à une performance de Soundpainting sortie de résidence, un concert mêlé à de la danse…

A ne pas rater! .

rue Marius Moustier Salle La Galerie

Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 65 65 00

English :

« Le Collectif des Sons qui dansent » presents a concert like no other!

German :

« Le Collectif des Sons qui dansent » bietet Ihnen ein Konzert, das nicht wie alle anderen ist!

Italiano :

il « Collectif des Sons qui dansent » vi propone un concerto senza precedenti!

Espanol :

¡ »Le Collectif des Sons qui dansent » le trae un concierto sin igual!

L’événement Sélénophiles Fuveau a été mis à jour le 2025-06-20 par Office de Tourisme de Fuveau